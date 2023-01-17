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15 минут назад

Ограбивший пассажирку метро в Москве пытался скрыться в тоннеле и чуть не попал под поезд

ТАССиещё 5

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который выхватил у пассажирки телефон на станции метро "Курская" в Москве, а потом попытался скрыться в тоннеле, где чуть не попал под поезд. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник на станции метро "Курская" вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину. На станции "Бауманская" подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которых вызвала потерпевшая", - сказала Волк, добавив, что задержанный оказался ранее неоднократно судимым за кражи жителем Краснодарского края.

Массовая драка произошла в вагоне метро Москвы

Возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 161 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
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