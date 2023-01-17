"Предварительно установлено, что злоумышленник на станции метро "Курская" вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину. На станции "Бауманская" подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которых вызвала потерпевшая", - сказала Волк, добавив, что задержанный оказался ранее неоднократно судимым за кражи жителем Краснодарского края.