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15 минут назад

В Подмосковье мужчина проработал в Ozon день и ограбил клиентский склад, подменив товар

Газета.Ru

В Подмосковье молодой человек на сутки устроился работать на клиентский склад Ozon. Его подозревают в краже товаров, ущерб составил около 600 тыс. рублей, сообщается в Telergam-канале Осторожно, Москва.

Мужчина проработал в Ozon один день и ограбил клиентский склад
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В декабре 2022 года на клиентский склад Ozon устроился оператором 21-летний молодой человек. Он проработал ровно одну смену, после чего перестал приходить. Начальству молодой человек сказал, что не планирует продолжать карьеру в Ozon и устраивался на работу в маркетплейс только на один день.

Через несколько дней клиентам Ozon стали выдавать товары, которые они не заказывали, вместо тех, что были куплены на сайте. Покупатели начали массово жаловаться и возвращать покупки.

Служба безопасности маркетплейса связалась с продавцом и потребовала от него возместить убытки, размер которых составил около 600 тыс. рублей. Однако продавец решил обратиться в полицию, посчитав, что 21-летний молодой человек может быть причастен к инциденту. Работодатель предполагает, что он незаметно подменил и вынес со склада товар за те сутки, что проработал там.

Ранее 18-летний сотрудник Wildberries сумел похитить почти миллион рублей у маркетплейса.

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