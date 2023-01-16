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33 минуты назад

СМИ: в Москве нашли мумифицированное тело актера из «Физрука»

Мария Иванова

В Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова. Как утверждает источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, мумифицированное тело было найдено в квартире актера.

Тело актера из «Папиных дочек» нашли в Москве
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

По словам собеседника газеты, в полицию обратилась дочь Ипатова. Актер не выходил на связь в течение четырех недель. Полицейские пришли в его квартиру и обнаружили, что он скончался.

По предварительным данным, актер умер около месяца назад. РЕН ТВ отмечает, что следов насильственной смерти на его теле на нашли.

Тело пропавшего актёра кукольного театра нашли в Ленобласти

Владимир Ипатов известен по роли бездомного в сериале «Физрук», также он снялся в фильме «Последний богатырь», в эпизодах сериалов «Папины дочки», «Восьмидесятые», «Интерны» и многих других.

Происшествия,Владимир Ипатов,
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