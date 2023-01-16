Тело актера из «Папиных дочек» нашли в Москве

В Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова. Как утверждает источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, мумифицированное тело было найдено в квартире актера.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

По словам собеседника газеты, в полицию обратилась дочь Ипатова. Актер не выходил на связь в течение четырех недель. Полицейские пришли в его квартиру и обнаружили, что он скончался.

По предварительным данным, актер умер около месяца назад. РЕН ТВ отмечает, что следов насильственной смерти на его теле на нашли.