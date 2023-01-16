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59 минут назад

Россиянка упала с 30-метрового обрыва в реку на Бали и погибла

Lenta.ru

Российская туристка погибла в трагическом ДТП на Бали. Об этом сообщает портал Coconuts Bali.

Россиянка упала с 30-метрового обрыва в реку на Бали и погибла
Фото: lenta.rulenta.ru

Отмечается, что 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд. «Пассажирка заняла место водителя, пока ее попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне, — говорится в сообщении. — Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям».

По данным местной полиции, жертва ДТП не имела опыта вождения.

Ранее в январе россиянка отправилась отдыхать на Бали и описала актуальную обстановку на индонезийском острове. Девушка рассказала, что некоторые приезжающие на остров соотечественники арендуют байки, не имея при этом никакого опыта вождения. По ее словам, русских видно сразу: они подрезают, обгоняют, вылетают на обочины и постоянно заваливаются.

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