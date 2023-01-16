Россиянка упала с 30-метрового обрыва в реку на Бали и погибла

Российская туристка погибла в трагическом ДТП на Бали. Об этом сообщает портал Coconuts Bali.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Отмечается, что 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд. «Пассажирка заняла место водителя, пока ее попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне, — говорится в сообщении. — Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям».

По данным местной полиции, жертва ДТП не имела опыта вождения.