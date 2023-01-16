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1 час назад

В Москве раскрыли двойное убийство эстонских школьниц времен СССР

Мослентаиещё 1

В Москве раскрыли двойное убийство 34-летней давности. Мужчину, причастного к преступлению, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

В Москве раскрыли двойное убийство эстонских школьниц времен СССР
Фото: ТАССТАСС

56-летний подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).

В 1989 году две 17-летние туристки из Эстонии были убиты через несколько часов после приезда в Москву. Их тела нашли в Лосиноостровском лесу. С помощью судебных экспертиз на предметах одежды девушек были обнаружены два генотипа мужского пола.

«На одежде обнаружены биологические следы обвиняемых, один из них является уроженцем Москвы, который ранее неоднократно судим за совершение преступлений, предусмотренных УК РСФСР, проживавший в 1989 году вблизи от места преступления», — рассказала Иванова.

Были найдены еще двое соучастников обвиняемого, однако они умерли в 1999 и 2012 годах.

Ранее убийство почти 20-летней давности раскрыли в Подмосковье. 47-летнему задержанному предъявили обвинение.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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