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42 минуты назад

Появилось видео с места коммунальной аварии в центре Петербурга, где машина ушла под грунт

Слово и Дело

Трубу с кипятком прорвало в Басковом переулке в центральнойчасти Санкт-Петербурга. Бьющая фонтаном вода заблокировала одну из парадных.

Кадрами с места коммунальной аварии поделился портал 78.ru. Отмечается, что в результате прорыва трубы в кипяток провалился автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточняет источник в экстренных службах, горячаявода сейчас заливается под жилой дом. Одна из парадных оказалась заблокирована.

Все обстоятельства случившегося уже выясняются.Коммунальные аварии стали для Петербурга обыденностью. Так, менее недели назад прорыв трубы с горячей водой заставил жильцов дома на улице Федора Абрамова спасаться из залитой квартиры. А накануне сообщалось, что водосточная труба рухнула прямо на припаркованное авто со старинного дома на улице Моховой.

Хоть губернатора Александра Беглова регулярно просят устранить ветхость коммунальной инфраструктуры, однако заметного сокращения числа аварий жители ненаблюдают.

Происшествия,Видео,Александр Беглов,
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