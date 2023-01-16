Как уточняет источник в экстренных службах, горячаявода сейчас заливается под жилой дом. Одна из парадных оказалась заблокирована.

Все обстоятельства случившегося уже выясняются.Коммунальные аварии стали для Петербурга обыденностью. Так, менее недели назад прорыв трубы с горячей водой заставил жильцов дома на улице Федора Абрамова спасаться из залитой квартиры. А накануне сообщалось, что водосточная труба рухнула прямо на припаркованное авто со старинного дома на улице Моховой.