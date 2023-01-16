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58 минут назад

28-летний мужчина умер через 36 часов после жалоб на насморк

Газета.Ru

28-летний британец умер через 36 часов после жалобы на насморк, пишет LADBible. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие пневмонии и двух остановок сердца.

28-летний мужчина умер через 36 часов после жалоб на насморк
Фото: FreepikFreepik

Сестра погибшего Риса Барроу, Ками, рассказала, что брат пожаловался на насморк и головную боль примерно за 36 часов до своей смерти. По ее словам, мужчина был здоров, поэтому его гибель стала для семьи шоком.

«Он проснулся, был счастлив, смеялся, рассказывал нам о своих планах», — вспоминает британка.

Именно Ками нашла Риса в критическом состоянии, когда принесла ему обед в комнату. Женщина вызвала скорую помощь, но врачи оказались бессильны.

«Доктора отвели нас в комнату, поговорили с нами и сказали, что все его органы отказывают. В течение шести часов он скончался. Это была очень внезапная и быстрая потеря, мы в шоке», — добавила Ками.

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