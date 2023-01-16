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7 минут назад

Опознана одна погибшая при крушении самолета в Непале россиянка

Lenta.ruиещё 1

Опознано тело одной погибшей в авиакатастрофе в Непале российской туристки. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Катманду.

Опознана одна погибшая при крушении самолета в Непале россиянка
Фото: lenta.rulenta.ru

Отмечается, что сотрудники диппредставительства не принимали участия в опознании. «Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее», — пояснили они.

По данным агентства, опознание остальных погибших при крушении самолета ATR 72 пассажиров продолжается. Более того, представители посольства подчеркнули, что находятся в контакте с семьями жертв авиакатастрофы, а также прорабатывают возможные варианты вывоза тел соотечественников на родину.

Ранее 15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

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