Опознана одна погибшая при крушении самолета в Непале россиянка

Опознано тело одной погибшей в авиакатастрофе в Непале российской туристки. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Катманду.

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Отмечается, что сотрудники диппредставительства не принимали участия в опознании. «Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее», — пояснили они.

По данным агентства, опознание остальных погибших при крушении самолета ATR 72 пассажиров продолжается. Более того, представители посольства подчеркнули, что находятся в контакте с семьями жертв авиакатастрофы, а также прорабатывают возможные варианты вывоза тел соотечественников на родину.