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11 минут назад

В Рязани у школьницы случился сердечный приступ после ссоры с директором из-за толстовки

Газета.Ru

В Рязани у старшеклассницы случился сердечный приступ после того, как на нее накричал директор школы. Об этом сообщает mk.ru.

У российской школьницы случился сердечный приступ после ссоры с директором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, девочка, имеющая проблемы с сердцем, пришла на уроки в толстовке. Директор отругал старшеклассницу, заявив, что ее внешний вид не соответствует школьной форме. После произошедшего девочка позвонила матери и сообщила, что начала задыхаться из-за боли в груди.

Как поделилась с изданием женщина, она решила не вызывать скорую помощь, чтобы дочь не оставили в больнице.

Как добавила мать школьницы, вечером девочка почувствовала себя лучше. После случившегося родители учеников решили подписать петицию, чтобы уволить директора образовательного учреждения.

Ранее сообщалось о том, что в Калужской области школьница умерла после урока русского языка.

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