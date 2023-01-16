Российского мэра избили на встрече с жителями

Мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили на встрече с жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета (СК) Ларису Болдинову и неназванного собеседника в администрации поселения.

Фото: Константин Ткачев / Сетевое издание «NGS55.RU» Константин Ткачев / Сетевое издание «NGS55.RU»

По славам представительницы СК, к нападению на Андреева может быть причастен другой российский чиновник — глава Знаменского района Сергей Максимов. Конфликт между ними произошел из-за вопроса местных жителей о возобновлении водоснабжения в районе — из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта четверо суток остаются без воды.

В ходе обсуждения Максимов и Андреев попытались снять с себя ответственность за инцидент и переложить ее друг на друга, после чего глава района напал на мэра с кулаками.

Как уточняет ТАСС, мэра госпитализировали с подозрением на сотрясение и проблемами с давлением. По факту инцидента начата проверка.