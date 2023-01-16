В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Российского мэра избили на встрече с жителями

Lenta.ruиещё 1

Мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили на встрече с жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета (СК) Ларису Болдинову и неназванного собеседника в администрации поселения.

Российского мэра избили на встрече с жителями
Фото:  Константин Ткачев / Сетевое издание «NGS55.RU» Константин Ткачев / Сетевое издание «NGS55.RU»

По славам представительницы СК, к нападению на Андреева может быть причастен другой российский чиновник — глава Знаменского района Сергей Максимов. Конфликт между ними произошел из-за вопроса местных жителей о возобновлении водоснабжения в районе — из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта четверо суток остаются без воды.

Массовая драка произошла в центре Москвы

В ходе обсуждения Максимов и Андреев попытались снять с себя ответственность за инцидент и переложить ее друг на друга, после чего глава района напал на мэра с кулаками.

Как уточняет ТАСС, мэра госпитализировали с подозрением на сотрясение и проблемами с давлением. По факту инцидента начата проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Москвы напали на бывшего депутата Государственной Думы Максима Шингаркина. Бывший депутат уверяет, что за ним следили в течение недели.

Происшествия,Лариса Болдинова,Максим Шингаркин,Сергей Максимов,Госдума,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители