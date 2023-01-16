Тело 14-летнего подростка нашли под окнами пятиэтажки в российском городе

В городе Балашов Саратовской области под окнами пятиэтажки на улице Строителей нашли тело 14-летнего подростка. Об этом сообщает информационное агентство «Версия-Саратов».

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Как пишет издание, предварительно, мальчик упал из окна четвертого этажа. Причина происшествия не уточняется.

Гибель подростка агентству подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что он скончался до приезда скорой помощи.