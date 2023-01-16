В Брянске задержали пенсионеров, пытавшихся вывезти на Украину микросхемы

По данным канала, 78-летняя фигурантка с Украины получила на почте в Брянске 50 микросхем от неизвестного. Тогда она договорилась с пожилым мужчиной, и они решили доставить полученное в Киев через Белоруссию и Польшу. Подельники спрятали контрабанду в термосы с компотом и контейнеры с тертой свеклой и тушеными овощами.