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10 минут назад

В Брянске задержали пытавшихся вывезти на Украину микросхемы пенсионеров

Lenta.ru

В Брянске задержали пенсионеров, пытавшихся вывезти из России на Украину микросхемы, используемые при создании вооружения, сообщает Telegram-канал SHOT.

В Брянске задержали пенсионеров, пытавшихся вывезти на Украину микросхемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 78-летняя фигурантка с Украины получила на почте в Брянске 50 микросхем от неизвестного. Тогда она договорилась с пожилым мужчиной, и они решили доставить полученное в Киев через Белоруссию и Польшу. Подельники спрятали контрабанду в термосы с компотом и контейнеры с тертой свеклой и тушеными овощами.

Фигурант проводил соучастницу до вокзала Брянск-Орловский. При досмотре на вход сотрудники контроля поймали пенсионерку и проверили содержимое багажа.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения») Уголовного кодекса РФ.

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