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32 минуты назад

СМИ: в Италии задержали босса «Коза ностра»

Алиса Селезнёва

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии «Коза ностра» и скрывается от правосудия с 1993 года. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на осведомленные источники.

В Италии задержали босса «Коза ностра»
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

По данным издания, Маттео Мессина Денаро был арестован в частной клинике Ла Маддалена в Палермо.

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Денаро находился в бегах с лета 1993 года. Его подозревается в причастности к терактам в Милане, Флоренции и Риме, а также ряду убийств, в том числе и маленького ребенка.

«Денаро был последним боссом мафии «первой величины», который находился в розыске», - подчеркивается в статье.

Ранее стало известно об экстрадиции в Россию из Египта объявленного в международный розыск вора в законе Давида Герлиани. В 2016 году Герлиани был депортировали с Украины в Грузию, оттуда он попытался сбежать в Армению, но безуспешно. Затем ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили, после чего он оказался в Египте. В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 («Вымогательство») и ч. 1 ст. 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По запросу следователей суд заочно арестовал обвиняемого.

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