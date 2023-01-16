В Италии задержали босса «Коза ностра»

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии «Коза ностра» и скрывается от правосудия с 1993 года. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на осведомленные источники.

Денаро находился в бегах с лета 1993 года. Его подозревается в причастности к терактам в Милане, Флоренции и Риме, а также ряду убийств, в том числе и маленького ребенка.

Ранее стало известно об экстрадиции в Россию из Египта объявленного в международный розыск вора в законе Давида Герлиани. В 2016 году Герлиани был депортировали с Украины в Грузию, оттуда он попытался сбежать в Армению, но безуспешно. Затем ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили, после чего он оказался в Египте. В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 («Вымогательство») и ч. 1 ст. 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По запросу следователей суд заочно арестовал обвиняемого.