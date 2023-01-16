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44 минуты назад

В российском городе машина с четырехлетним ребенком загорелась на ходу

Lenta.ru

В Казани автомобиль с четырехлетним ребенком в салоне загорелся на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал Region116.

ЧП произошло на Краснококшайской улице. Девушка, находившаяся за рулем, почувствовала запах гари, остановилась и увидела огонь из-под капота. Уточняется, что она успела вытащить своего ребенка из салона.

Россиянка пыталась достать огнетушитель из багажника, но его заклинило. По данным местного издания Kazanfirst, никто из проезжающих мимо горожан не остановился, чтобы помочь. Позже машину потушили прибывшие на место пожарные.

На кадрах очевидцев с места происшествия видно, что транспортное средство почти сгорело.

В начале декабря в Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября во время движения загорелся автобус, переполненный пассажирами.

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