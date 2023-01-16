На видео видно, как несколько человек в одинаковой темной одежде в российском городе избивают молодых людей, которые лежат на полу в беседке и не оказывают никакого сопротивления. Один из сотрудников охраны клуба наносит удары руками и ногами в голову и по корпусу парню в белом свитере. Другой мужчина пытается его остановить, но бойцы не останавливаются. За происходящим также наблюдают другие гости заведения.