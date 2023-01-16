Москвич убил свою родственницу из-за наследства

«После этого мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к женщине, решил убить ее. 12 января 2023 года обвиняемый поехал к потерпевшей. Утром 13 января он позвонил в дверь женщины, закрыв при этом дверной глазок рукой. Когда потерпевшая открыла дверь, обвиняемый схватил ее за шею и начал наносить удары ножом. Когда жертва упала и перестала подавать признаки жизни, он переместил тело в квартиру», — говорится в сообщении.