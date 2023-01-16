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52 минуты назад

Москвич убил свою родственницу из-за наследства

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Москвич убил свою родственницу из-за наследства. Как сообщает Прокуратура Москвы, предметом спора стал земельный участок в Подмосковье, бывший в собственности в равных долях у потерпевшей и обвиняемого (сына ее сестры). В декабре 2022 года женщина обратилась в суд с исковым заявлением об установлении сервитута — права ограниченного пользования чужим земельным участком.

Москвич убил свою родственницу из-за наследства
Фото: ТАССТАСС

«После этого мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к женщине, решил убить ее. 12 января 2023 года обвиняемый поехал к потерпевшей. Утром 13 января он позвонил в дверь женщины, закрыв при этом дверной глазок рукой. Когда потерпевшая открыла дверь, обвиняемый схватил ее за шею и начал наносить удары ножом. Когда жертва упала и перестала подавать признаки жизни, он переместил тело в квартиру», — говорится в сообщении.

Обвиняемый нанес женщине не менее 11 ранений в область туловища и не менее четырех резаных ран кистей обеих рук. В результате он покинул место происшествия, выбросив одежду, купленную на наличные специально для убийства. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ранее в одной из московских квартир обнаружили тело убитой женщины.

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