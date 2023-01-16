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33 минуты назад

Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

Lenta.ruиещё 1

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей
Фото: 123rf.com123rf.com

В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную компьютерную программу «Портал», под таким же названием проводится расследование уголовного дела.

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Группировка действовала на протяжении десяти лет, благодаря покровителям из налоговой службы, банковской сферы и правоохранительных органов, среди них был бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и вывело на участников финансовой группировки.

В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получи в с него доход в 32 миллиарда рублей.

Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями по 10-12 человек.

Происшествия,Дмитрий Захарченко,МВД России,Следственный комитет,Коммерсант,
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