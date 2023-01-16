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11 минут назад

В Новосибирской области шесть человек отравились угарным газом

ТАСС

После отравления угарным газом в Тогучинском районе Новосибирской области госпитализировали шесть человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник.

В Новосибирской области шесть человек отравились угарным газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В частном жилом доме на двух хозяев в Тогучине произошло отравление угарным газом шести человек, в том числе четырех детей (2017, 2019, 2021, 2022 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Тогучинскую районную больницу с признаками отравления угарным газом легкой и средней степени тяжести. Пожара в жилом помещении не было.

"Предполагаемая причина происшедшего - нарушение правил эксплуатации печного отопления", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

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