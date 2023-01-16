Студент зарезал мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями

В Уфе 18-летний студент колледжа убил мать и сознался в содеянном сводному брату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно предварительной версии, мать студента решила убраться в комнате сына. После этого юноша не нашел блокнот, в котором были записаны пароли, и зарезал женщину ножом.

Студент написал сообщение сводному брату и заявил, что убил мать. Тот вызвал полицию и показал сотрудникам правоохранительных органов смс.

В данный момент студент арестован.