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42 минуты назад

В Уфе студент зарезал мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями

Газета.Ru

В Уфе 18-летний студент колледжа убил мать и сознался в содеянном сводному брату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Студент зарезал мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно предварительной версии, мать студента решила убраться в комнате сына. После этого юноша не нашел блокнот, в котором были записаны пароли, и зарезал женщину ножом.

Студент написал сообщение сводному брату и заявил, что убил мать. Тот вызвал полицию и показал сотрудникам правоохранительных органов смс.

В данный момент студент арестован.

Ранее сообщалось о том, что в Омске бывший студент убил мать, бабушку и кота.

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