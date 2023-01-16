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20 минут назад

Под Москвой собака искусала годовалого ребенка

Lenta.ru

В поселке Лесное Московской области собака искусала годовалого ребенка. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

Под Москвой собака искусала годовалого ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, животное напало на ребенка в воскресенье, 15 января, в Можайске. Годовалую девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у нее укушенную рану пальца кисти.

О причинах случившегося не сообщается. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее Лазаревском районе города Сочи домашние двухгодовалые бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка от полученных травм.

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