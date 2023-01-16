Самолет со 150 пассажирами экстренно сел в Иркутске

Пассажирский cамолет со 150 пассажирами приземлился в Иркутске сразу после вылета из-за неполадок с тормозами. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
А-319 должен был выполнить рейс в Читу. После взлета у него отказала сигнализация створок тормозной системы. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Как сообщает Telegram-канал, посадка прошла мягко — никто из находившихся на борту не пострадал.
Начата проверка.
Также ТАСС сообщал, что спасатели в Непале возобновили поисковую операцию на месте катастрофы пассажирского самолета. Утром, 15 января, самолет ATR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, выполнял внутренний рейс из непальской Покхары в столицу, город Катманду. Воздушное судно потерпело крушение в покхарском районе Каски. На борту находились 68 пассажиров, среди которых четыре россиянина, а также четыре члена экипажа. Посольство РФ в Непале выразило соболезнования в связи с крушением самолета.