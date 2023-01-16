Самолет со 150 пассажирами экстренно сел в Иркутске

Пассажирский cамолет со 150 пассажирами приземлился в Иркутске сразу после вылета из-за неполадок с тормозами. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

А-319 должен был выполнить рейс в Читу. После взлета у него отказала сигнализация створок тормозной системы. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает Telegram-канал, посадка прошла мягко — никто из находившихся на борту не пострадал.

Начата проверка.