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59 минут назад

Под Новосибирском парень и девушка погибли от отравления выхлопными газами в гараже

Газета.Ruиещё 2

В Искитиме в автомобиле были обнаружены тела молодых людей, которые погибли от отравления выхлопными газами в гараже, сообщает «Сиб.фм».

Под Новосибирском парня и девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, 19-летний парень и 17-летняя девушка отметили Старый Новый год в кафе, после чего отправились гулять. Замерзнув, они пришли в гараж и запустили автомобиль «ВАЗ-2110», чтобы согреться.

Позже пара уснула и отравилась выхлопными газами, которые заполнили гараж. Близкие обнаружили, что молодые люди не вернулись ночевать домой, позже их тела нашли в гараже.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Рязани автомобиль на скорости влетел в продуктовый магазин.

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