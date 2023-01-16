Под Новосибирском парня и девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле

В Искитиме в автомобиле были обнаружены тела молодых людей, которые погибли от отравления выхлопными газами в гараже, сообщает «Сиб.фм».

По предварительным данным, 19-летний парень и 17-летняя девушка отметили Старый Новый год в кафе, после чего отправились гулять. Замерзнув, они пришли в гараж и запустили автомобиль «ВАЗ-2110», чтобы согреться.

Позже пара уснула и отравилась выхлопными газами, которые заполнили гараж. Близкие обнаружили, что молодые люди не вернулись ночевать домой, позже их тела нашли в гараже.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.