В московской школе произошел пожар из-за сушилки для рук

Пожар произошел в школе №1252 имени Сервантеса в районе Сокол на севере Москвы. По предварительным данным, огонь распространился на третьем этаже образовательного учреждения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала предположил, что пожар возник в туалете из-за того, что неизвестные ударили по сушилке для рук.

Учащиеся показали кадры с места, на них наблюдается открытое возгорание. Из туалета идут клубы черного дыма.

Спасатели и огнеборцы направились к месту происшествия в московской школе. Никто из учеников не пострадал, детей успели вывести из здания.

Другие подробности случившегося сейчас выясняются.