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34 минуты назад

Пассажир разбившегося в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета

ТАСС

Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением. Эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.

Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.

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Мобильный телефон, видео с которого опубликовано, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Он принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

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