Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением. Эти кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.

Видео начинается с изображений пассажиров, спокойно сидящих на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.