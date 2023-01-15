Кабан вышел к жилым домам в Подмосковье и попал на видео

В Ногинске заметили кабана, вышедшего к жилым домам. Животное попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сегодня».

На кадрах видно, как парнокопытное зарывается в снег во дворе многоэтажки. Источник уточнил, что ролик снят в 1-м Текстильном переулке.

Видео с кабаном вызвало активный отклик у пользователей сети. Десятки фолловеров оставили под роликом одобрительные и удивленные реакции.