Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске

В канализационном колодце Обнинска нашли сумки с расчлененными телами мужчины и женщины. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Ужасающая находка была сделана, когда рабочие аварийной бригады «Водоканала» приехали прочистить затор в канализации.

Они увидели голень и ступню в канализационном люке и вызвали полицию. Правоохранители извлекли три сумки с фрагментами мужского и женского тел.

Личности погибших пока не установлены.

Информацию подтвердили в управлении СК РФ по Калужской области. Однако там сообщили, что в коллекторе нашли тело лишь одного человека.

«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека», - сообщают следователи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).