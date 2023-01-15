Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске

В канализационном колодце Обнинска нашли сумки с расчлененными телами мужчины и женщины. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ужасающая находка была сделана, когда рабочие аварийной бригады «Водоканала» приехали прочистить затор в канализации.
Они увидели голень и ступню в канализационном люке и вызвали полицию. Правоохранители извлекли три сумки с фрагментами мужского и женского тел.
Личности погибших пока не установлены.
Информацию подтвердили в управлении СК РФ по Калужской области. Однако там сообщили, что в коллекторе нашли тело лишь одного человека.
«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека», - сообщают следователи.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Правоохранители просят всех, кто обладает информацией по данному преступлению, позвонить по телефону 02.