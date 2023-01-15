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20 минут назад

В Обнинске нашли расчлененные тела мужчины и женщины

Майк Габриелян

В канализационном колодце Обнинска нашли сумки с расчлененными телами мужчины и женщины. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске
Фото: ТАССТАСС

Ужасающая находка была сделана, когда рабочие аварийной бригады «Водоканала» приехали прочистить затор в канализации.

Они увидели голень и ступню в канализационном люке и вызвали полицию. Правоохранители извлекли три сумки с фрагментами мужского и женского тел.

Личности погибших пока не установлены.

Информацию подтвердили в управлении СК РФ по Калужской области. Однако там сообщили, что в коллекторе нашли тело лишь одного человека.

«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека», - сообщают следователи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией по данному преступлению, позвонить по телефону 02.

Происшествия,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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