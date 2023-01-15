В столице Южной Осетии произошел взрыв

Неизвестный привел в действие взрывное устройство на одной из улиц Цхинвала (Южная Осетия), повреждены три автомобиля и окна в многоквартирном доме. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"Неизвестный гражданин привел в действие взрывное устройство во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. В результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир", - говорится в сообщении.
По данному факту дознание осуществляет управление внутренних дел Цхинвала, добавили в пресс-службе. Как уточнили в следственных органах республики, на месте взрыва была обнаружена чека от гранаты, проводятся соответствующие следственные мероприятия.