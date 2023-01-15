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1 час назад

В Приморье умерла мать троих детей, которая сутки не могла добраться до больницы

Газета.Ru

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти многодетной матери, которая сутки не могла добраться до больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Приморье умерла мать троих детей, которая сутки не могла добраться до больницы
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, 13 января 2023 года 35-летней женщине стало плохо в поселке городского типа Путятин. Она обратилась к фельдшеру. Медик сказал ей о необходимости госпитализации в лечебное учреждение. Однако женщина не смогла быстро добраться до больницы, так как остров Путятин отрезан от транспортного сообщения. В медицинском учреждении она оказалась спустя сутки — 14 января. 15 января мать троих детей скончалась в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы.

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