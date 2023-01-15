В Приморье умерла мать троих детей, которая сутки не могла добраться до больницы

По предварительным данным, 13 января 2023 года 35-летней женщине стало плохо в поселке городского типа Путятин. Она обратилась к фельдшеру. Медик сказал ей о необходимости госпитализации в лечебное учреждение. Однако женщина не смогла быстро добраться до больницы, так как остров Путятин отрезан от транспортного сообщения. В медицинском учреждении она оказалась спустя сутки — 14 января. 15 января мать троих детей скончалась в больнице.