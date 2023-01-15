Появились подробности взрыва под Белгородом

В Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего ДК пострадали 16 военнослужащих, трое из них погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается. что инцидент произошел в ДК хутора Тоненькое в Корочанском районе.
«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших», - уточнил источник.
Старший сержант совершил подрыв гранаты РГД-5 в расположении. В результате ЧП сдетонировали находившиеся поблизости боеприпасы, возник пожар. Площадь возгорания достигла 450 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшие при взрыве солдаты были госпитализированы в медицинские учреждения.
По факту ЧП военная прокуратура возбудила уголовное дело.