В Непале приостановили поиски на месте авиакатастрофы

Власти Непала приостановили поисково-спасательную операцию на месте катастрофы авиалайнера Yeti Airlines и продолжат ее 16 января, сообщает Hindustan Times.

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Идет поиск останков еще четырех человек. Пока обнаружены останки 68 человек.

Ранее сообщалось, что все 72 человека, которые находились на борту самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение, погибли.

Непальские власти опубликовали список пассажиров, которые находились на борту разбившегося в Непале пассажирского самолета ATR 72, среди них четверо граждан России: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.