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38 минут назад

Власти Непала приостановили поиски на месте крушения самолета ATR 72

Газета.Ru

Власти Непала приостановили поисково-спасательную операцию на месте катастрофы авиалайнера Yeti Airlines и продолжат ее 16 января, сообщает Hindustan Times.

В Непале приостановили поиски на месте авиакатастрофы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Идет поиск останков еще четырех человек. Пока обнаружены останки 68 человек.

Ранее сообщалось, что все 72 человека, которые находились на борту самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение, погибли.

Непальские власти опубликовали список пассажиров, которые находились на борту разбившегося в Непале пассажирского самолета ATR 72, среди них четверо граждан России: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.

Известный российский блогер погибла в авиакатастрофе в Непале

Утром, 15 января, самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines выполнял внутренний рейс из Покхары в столицу Непала, город Катманду. Воздушное судно потерпело крушение в покхарском районе Каски. На борту находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа, среди них было четыре гражданина России.

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