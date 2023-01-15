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10 минут назад

В Непале опровергли данные о выживших после крушения самолета

Илья Родин

Все находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в Непале, пассажиры и члены экипажа погибли, заявил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа. Об этом пишет ТАСС.

В Непале назвали количество погибших при крушении самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», - подчеркнул Шерпа.

Представить авиакомпании уточнил, что слухи о обнаружении выживших в катастрофе пассажиров не соответствуют действительности.

По его словам, опознание тел погибших начнется 16 января. Он добавил, что на месте катастрофы специалисты экстренных служб продолжают поиск тел. Их доставляют в медицинские учреждения Покхары.

Известный российский блогер могла погибнуть в авиакатастрофе в Непале

Ранее сообщалось, что в катастрофе погибли четверо россиян, в том числе SMM-специалист одной из российских авиакомпаний Елена Бандуро.

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