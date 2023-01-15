В Непале назвали количество погибших при крушении самолета

Все находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в Непале, пассажиры и члены экипажа погибли, заявил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа. Об этом пишет ТАСС.

«Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», - подчеркнул Шерпа.

Представить авиакомпании уточнил, что слухи о обнаружении выживших в катастрофе пассажиров не соответствуют действительности.

По его словам, опознание тел погибших начнется 16 января. Он добавил, что на месте катастрофы специалисты экстренных служб продолжают поиск тел. Их доставляют в медицинские учреждения Покхары.