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14 минут назад

В Москве эвакуировали кинотеатр «Иллюзион»

Майк Габриелян

Эвакуация людей из кинотеатра «Иллюзион» началась в центре Москвы. Причиной называется угроза взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Москве эвакуировали кинотеатр «Иллюзион»
Фото: ТАССТАСС

«Работников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва», - сказал собеседник агентства.

Сейчас здание проверяют на наличие взрывных устройств, помещения осматривают кинологи.

При этом РИАМО сообщает, что в самом кинотеатре опровергли информацию об угрозе взрыва.

«Эвакуация производится по техническим причинам. Никакой угрозы взрыва», - сказали в администрации «Иллюзиона».

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