В Москве эвакуировали кинотеатр «Иллюзион»

Эвакуация людей из кинотеатра «Иллюзион» началась в центре Москвы. Причиной называется угроза взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Работников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва», - сказал собеседник агентства.
Сейчас здание проверяют на наличие взрывных устройств, помещения осматривают кинологи.
При этом РИАМО сообщает, что в самом кинотеатре опровергли информацию об угрозе взрыва.
«Эвакуация производится по техническим причинам. Никакой угрозы взрыва», - сказали в администрации «Иллюзиона».