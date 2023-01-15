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28 минут назад

В Москве в вагоне метро произошла массовая драка, один человек пострадал

Газета.Ru

В вагоне московского метро между пассажирами возник конфликт, в результате которого началась массовая драка. Травмы получил один человек, сообщает РЕН ТВ.

В Москве в вагоне метро произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь с 14 на 15 января 2023 года в вагоне метро в Москве по неизвестной причине три пассажира начали ссориться. В какой-то момент конфликт перерос в драку. В результате произошедшего 18-летний юноша получил травмы носа и лба. У двух других участников повреждений нет.

В отношении нарушителей был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. 18-летний молодой человек, который получил травмы, был доставлен в отделение полиции.

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