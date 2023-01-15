В Москве в вагоне метро произошла массовая драка

В вагоне московского метро между пассажирами возник конфликт, в результате которого началась массовая драка. Травмы получил один человек, сообщает РЕН ТВ.

В ночь с 14 на 15 января 2023 года в вагоне метро в Москве по неизвестной причине три пассажира начали ссориться. В какой-то момент конфликт перерос в драку. В результате произошедшего 18-летний юноша получил травмы носа и лба. У двух других участников повреждений нет.