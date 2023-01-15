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30 минут назад

В Yeti Airlines заявили о гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета

ТАССиещё 6

Все 72 человека, находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье, погибли. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

В Yeti Airlines назвали количество погибших при крушении самолета
Фото:  Twitter/@AishPaliwal Twitter/@AishPaliwal

"Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы", - сказал он.

Шерпа не подтвердил информацию о выживших в результате крушения. "Это неправда", - ответил он на вопрос о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

Известный российский блогер могла погибнуть в авиакатастрофе в Непале

Он добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. По словам Шерпы, на месте катастрофы спасатели продолжают извлекать тела погибших. Их доставляют в больницы Покхары.

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