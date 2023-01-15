В Yeti Airlines назвали количество погибших при крушении самолета

Все 72 человека, находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье, погибли. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

Фото: Twitter/@AishPaliwal Twitter/@AishPaliwal

"Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы", - сказал он.

Шерпа не подтвердил информацию о выживших в результате крушения. "Это неправда", - ответил он на вопрос о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе.