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9 минут назад

Пожизненно осужденный "ангарский маньяк" снова признался в убийствах

Российская Газета

В Иркутской области следователи проверяют информацию, полученную из очередного признания серийного убийцы Михаила Попкова, дважды приговоренного к пожизненному сроку.

Пожизненно осужденный "ангарский маньяк" снова признался в убийствах
Фото: ГСУ СК России по Иркутской областиГСУ СК России по Иркутской области

После общения с гипнотизером так называемый "ангарский маньяк" вспомнил еще о двух убийствах. Если эти данные подтвердятся, перечень жертв Попкова увеличится до 85 человек.

Убийца сделал новые признания после "мероприятий по активации памяти" - так он обозначил работу с гипнотизером, давая интервью ВГТРК. Попков также упомянул о желании отправиться в армию, а по поводу возможных сожалений относительно прошлого заявил: "поздно пить боржоми".

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Напомним, бывший сотрудник милиции совершал злодеяния с 1992 по 2010 годы. В 2015 году мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Через три года он получил второй пожизненный срок за остальные преступления. В 2020 году Попков, как и сейчас, вспомнил и рассказал правоохранителям о двух убийствах. Следователи собрали необходимые доказательства, и летом 2021-го суд огласил третий вердикт - девять лет и восемь месяцев лишения свободы.

Согласно данным психолого-психиатрической экспертизы, причиной злодеяний Попкова была патология, которую специалисты называют гомицидоманией, - это непреодолимая склонность к совершению убийств, не считающаяся симптомом психического расстройства.

Происшествия,Михаил Попков,
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