У летевшего из Красноярска в Пермь самолета отказал двигатель

У военно-транспортного самолета Ан-12, следовавшего из Красноярска в Пермь, отказал двигатель. Он вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident.

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«Вынужденная посадка самолета в аэропорту Новосибирск (Толмачево) по причине отказа двигателя №2. Посадка самолета [прошла] благополучно», — сообщается в telegram-канале.

Поскольку самолет Ан-12 не относится к гражданской авиации, URA.RU направило запрос на комментарий в Министерство обороны РФ. Ответ на момент публикации не поступил.