В Китае произошел сильный взрыв на химическом предприятии

На химическом предприятии КНР произошел сильный взрыв. ЧП зафиксировано в провинции Ляонин, на северо-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские издания.
Взрыв прогремел в воскресенье, 15 января на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь.
Очевидец Чжан, дом которого находится поблизости, рассказал, что услышал сильный грохот, окна в его доме лопнули. Затем над заводом появился густой столб дыма.
Сообщается, что после взрыва на химическом предприятии начался пожар. Пожарные и спасатели сейчас борются с огнем, начался разбор завалов.
Пока неизвестно, есть ли погибшие и раненые в результате ЧП.
В конце декабря сообщалось о происшествии на территории петербургского химического завода.