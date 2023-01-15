В Китае произошел сильный взрыв на химическом предприятии

На химическом предприятии КНР произошел сильный взрыв. ЧП зафиксировано в провинции Ляонин, на северо-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские издания.

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Взрыв прогремел в воскресенье, 15 января на одном из химических заводов в городском округе Паньцзинь.

Очевидец Чжан, дом которого находится поблизости, рассказал, что услышал сильный грохот, окна в его доме лопнули. Затем над заводом появился густой столб дыма.

Сообщается, что после взрыва на химическом предприятии начался пожар. Пожарные и спасатели сейчас борются с огнем, начался разбор завалов.

Пока неизвестно, есть ли погибшие и раненые в результате ЧП.