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1 час назад

Hasht-e Subh: неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле

Газета.Ru

В столице Афганистана в районе Арзан Кимат неизвестные напали на дом бывшего депутата парламента Мурсаль Набизаде, пишет Hasht-e Subh со ссылкой на источники. По информации газеты, злоумышленники застелили женщину политика, а также ранили ее брата.

Неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечается, нападение произошло в ночь на 15 января, в настоящее время брат Набизаде находится в больнице. По данным Hasht-e Subh, полиция Кабула начала предварительное расследование по факту гибели экс-депутата.

При этом издание подчеркивает, что убийство Набизаде далеко не первое целенаправленное нападение на политика в Афганистане. В последнее время, по информации газеты, целенаправленные атаки и загадочные убийства участились по всей стране.

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