Неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле

В столице Афганистана в районе Арзан Кимат неизвестные напали на дом бывшего депутата парламента Мурсаль Набизаде, пишет Hasht-e Subh со ссылкой на источники. По информации газеты, злоумышленники застелили женщину политика, а также ранили ее брата.
Как отмечается, нападение произошло в ночь на 15 января, в настоящее время брат Набизаде находится в больнице. По данным Hasht-e Subh, полиция Кабула начала предварительное расследование по факту гибели экс-депутата.
При этом издание подчеркивает, что убийство Набизаде далеко не первое целенаправленное нападение на политика в Афганистане. В последнее время, по информации газеты, целенаправленные атаки и загадочные убийства участились по всей стране.