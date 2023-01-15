Неизвестные застрелили экс-депутата парламента Афганистана в Кабуле

В столице Афганистана в районе Арзан Кимат неизвестные напали на дом бывшего депутата парламента Мурсаль Набизаде, пишет Hasht-e Subh со ссылкой на источники. По информации газеты, злоумышленники застелили женщину политика, а также ранили ее брата.

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Как отмечается, нападение произошло в ночь на 15 января, в настоящее время брат Набизаде находится в больнице. По данным Hasht-e Subh, полиция Кабула начала предварительное расследование по факту гибели экс-депутата.