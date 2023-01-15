Стало известно о гибели всех пассажиров разбившегося в Непале самолета

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает телеканал News18.

Фото: Соцсети Соцсети

Согласно уточненным данным, на борту находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два корейца, гражданин Аргентины и гражданин Франции.

Ранее в сети было опубликовано видео с участием указанного самолета. На размещенных кадрах видно, как воздушное судно перед падением начало крениться на бок, после чего пропало из поля зрения автора ролика.