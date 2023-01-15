«Это снаряд от ЗРК С-300». В Молдавии снова упала ракета

На севере Молдавии упала ракета, обломки обнаружили молдавские пограничники. Увеличено количество патрулей, они наблюдают за зеленой полосой на границе и воздушным пространством. Системы воздушного наблюдения ПВО страны не зафиксировали нарушения воздушных границ. Это уже третий случай падения ракет в Молдавии. Премьер страны возмутилась инцидентом, а эксперт считает, что пограничники нашли обломки ЗРК С-300.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Обломки ракеты обнаружила на севере страны Пограничная служба Молдавии. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД страны.

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«Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты», — говорится в сообщении.

Пограничники действуют в соответствии с режимом ЧС, увеличено количество патрулей на границе с Украиной. Сотрудники погранслужбы наблюдают за небом и приграничной зеленой полосой.

В Минобороны Молдавии заявили, что системы наблюдения Национальной армии не заметили нарушения воздушного пространства. Территория, где найдены обломки ракеты, оцеплена. На месте работает аварийно-спасательная служба, саперы и сотрудники прокуратуры Бричанского района.

Уже были распространены фотографии обломков, обнаруженных пограничниками. Военный эксперт «Известий» Алексей Рамм, предположил, что на снимках фрагменты зенитной ракеты комплекса С-300.

«Судя по фото, это ракета от ЗРК С-300. О том, что снаряд принадлежит именно этой системе, говорят достаточно большой диаметр ракеты, ее округлая форма, головка самонаведения, а также надписи, которые видны на обломках», — сообщил эксперт.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства страны является неуважением ее суверенитета.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района», — написала Гаврилица в соцсетях.

Это уже третий случай падения ракеты или ее обломков в Молдавии с начала спецоперации ВС РФ на Украине.

31 октября на севере Молдавии нашли обломки ракеты, сбитой украинской ПВО. Это произошло в населенном пункте Наславча, недалеко от Винницкой области Украины.

«Пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов», — заявили тогда в МВД республики.

В МВД и Минобороны со ссылкой на украинские власти сообщили, что обломки ракеты упали на территории республики после атаки на Днестровскую ГЭС, которая располагается в двух километрах от Наславчи. Дамба не пострадала.

Утром 31 октября в граничащих с Молдавией Винницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога. Граница с Молдавией на этом участке была закрыта.

Официальный Кишинев не раскрывает данные о принадлежности ракеты. При этом тогда послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову был выражен протест, один сотрудник посольства был выдворен.

5 декабря молдавские пограничники нашли на севере страны еще одну ракету – в саду возле города Бричаны.

«В соответствии с планами действий МВД, пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы», — сообщала пресс-служба МВД республики.

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что на снимках, опубликованных молдавской стороной, «элемент зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно применяется на Украине».

Однако 7 декабря посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вновь решили вызвать в МИД Молдавии.

«Это еще одно доказательство того, что эта война выходит за границы Украины. <…> Как и в случае с ракетой, которая упала рядом с Наславчей, мы готовы сотрудничать с международными организациями для расследования», — сообщила премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица.

Кроме того, 15 ноября на территории Польши в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Взрывом убило двух поляков. Хотя Киев сразу возложил ответственность на Россию, генсек НАТО подтвердил, что взорвавшаяся ракета была украинской. В Минобороны РФ причастность к инциденту отвергли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не видела доказательств, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинской системой ПВО.