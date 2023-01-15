Замглавы Владивостока арестован

Фрунзенский суд Владивостока арестовал в воскресенье заместителя главы города Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве, говорится в сообщении на сайте суда.

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Такое решение суд принял по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ. Ляйфер обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий - п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Постановлением Фрунзенского суда Владивостока от 15 января 2023 года чиновник отправлен в СИЗО на два месяца, добавляется в сообщении.