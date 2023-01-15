Замглавы Владивостока арестован

Фрунзенский суд Владивостока арестовал в воскресенье заместителя главы города Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве, говорится в сообщении на сайте суда.
Такое решение суд принял по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ. Ляйфер обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий - п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Постановлением Фрунзенского суда Владивостока от 15 января 2023 года чиновник отправлен в СИЗО на два месяца, добавляется в сообщении.
Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Под его руководством находятся вопросы управлении муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.