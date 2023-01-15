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40 минут назад

Замглавы администрации Владивостока Ляйфера заключили под стражу

ТАССиещё 5

Фрунзенский суд Владивостока арестовал в воскресенье заместителя главы города Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве, говорится в сообщении на сайте суда.

Замглавы Владивостока арестован
Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое решение суд принял по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ. Ляйфер обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий - п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Постановлением Фрунзенского суда Владивостока от 15 января 2023 года чиновник отправлен в СИЗО на два месяца, добавляется в сообщении.

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Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Под его руководством находятся вопросы управлении муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.

Происшествия,Следственный комитет,
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