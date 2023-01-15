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27 минут назад

Поезд сбил мужчину насмерть в Приморье

Deita.ru

В Артёмовском городком округе Приморского края на 12-м километре станции Артём грузовой поезд сбил насмерть мужчину, сообщает ИА DEITA. Трагедия произошла ещё 7 января, но информацию о погибшем стали распространять в Сети позднее.

Поезд сбил мужчину насмерть в Приморье
Фото: ТАССТАСС

Мужчине на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, короткие чёрные волосы с проседью и залысинами на лбу, имеются чёрные борода и усы. На нём были чёрный пуховик, пёстрый свитер, чёрные джинсы, кожаные ботинки на молнии и шнуровке, чёрная кепка с искусственным мехом. Личность погибшего пока не установлена, транспортная полиция просит помощи в опознании.

Ранее сообщалось о ДТП на железнодорожных путях в районе станции Мыс Чуркин во Владивостоке. Тягач врезался в грузовой поезд, примяв заодно несколько припаркованных автомобилей. Водитель припарковал транспортное средство на склоне, но грузовик сорвался с тормоза и покатился вниз. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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