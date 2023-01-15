Бастрыкин обратился к сотрудникам СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников и ветеранов следствия с днём образования ведомства.

Фото: пресс-служба президента РФ/ ТАСС пресс-служба президента РФ/ ТАСС

«Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность», — сказал Бастрыкин.

В своей речи председатель также отметил, что сегодня в зоне СВО работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства, расследуя многочисленные жестокие преступления ВСУ.

15 января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте СК России.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал об итогах работы СК России в 2022 году.