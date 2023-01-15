Бастрыкин обратился к сотрудникам СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников и ветеранов следствия с днём образования ведомства.
«Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность», — сказал Бастрыкин.
В своей речи председатель также отметил, что сегодня в зоне СВО работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства, расследуя многочисленные жестокие преступления ВСУ.
15 января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования.
Текст поздравления опубликован на официальном сайте СК России.
Ранее Александр Бастрыкин рассказал об итогах работы СК России в 2022 году.
Также он отметил, что в прошлом году в центральный аппарат СК пришло более 150 тыс. обращений.