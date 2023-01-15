В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
20 минут назад

Пожар вспыхнул в квартире известных блогеров в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

На юге Санкт-Петербурга в квартире блогеров Дани и Лерчика вспыхнул пожар. Жилое помещение сгорело, никто не пострадал. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Пожар вспыхнул в квартире известных блогеров в Санкт-Петербурге
Фото: СоцсетиСоцсети

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 15 января, квартира располагалась в поселке Металлострой. Блогеры в беседе с РЕН.ТВ рассказали, что никто из семьи не пострадал. В данный момент они направляются в больницу для медицинского осмотра.

«Квартира сгорела, но мы здоровы... Нас везут в больницу осматривать», — сообщила Лерчик.

По ее словам, причина пожара — плохая проводка. Огонь быстро перекинулся на потолок, а затем распространился по всему помещению. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Специалисты ведут расследование по выяснению причин инцидента.

Издание напоминает, что Даня и Лерчик ведут канал в TikTok, где рассказывают о своей семье. За их публикациями следят более трех миллионов подписчиков.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители