Пожар вспыхнул в квартире известных блогеров в Санкт-Петербурге

На юге Санкт-Петербурга в квартире блогеров Дани и Лерчика вспыхнул пожар. Жилое помещение сгорело, никто не пострадал. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Фото: Соцсети Соцсети

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 15 января, квартира располагалась в поселке Металлострой. Блогеры в беседе с РЕН.ТВ рассказали, что никто из семьи не пострадал. В данный момент они направляются в больницу для медицинского осмотра.

«Квартира сгорела, но мы здоровы... Нас везут в больницу осматривать», — сообщила Лерчик.

По ее словам, причина пожара — плохая проводка. Огонь быстро перекинулся на потолок, а затем распространился по всему помещению. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия. Специалисты ведут расследование по выяснению причин инцидента.