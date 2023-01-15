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1 час назад

Прокуратура начала проверку после падения ребенка в открытый люк

Lenta.ru

Прокуратура Смоленской области начала проверку после того, как ребенок упал в открытый канализационный люк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Прокуратура начала проверку после падения ребенка в открытый люк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что об инциденте сообщила мама пострадавшего. По ее словам, ребенок упал в открытый люк, «чудом вылез, пришел домой мокрый по шею».

Инцидент произошел в Заднепровском районе в микрорайоне Королевка возле строящегося торгового центра.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия организована проверка, будут установлены все обстоятельства и дана оценка действий должностных лиц. Ход и результаты проверки находятся на контроле органов прокуратуры.

Ранее в Ленинградской области ребенок, катавшийся на ватрушке с горки во дворе жилого дома, провалился в открытый люк. В это время с горки продолжили кататься другие дети. Спасатели подняли ребенка на поверхность невредимым с помощью пожарной лестницы.

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