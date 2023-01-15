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22 минуты назад

Пожар на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области охватил 200 кв. м

ТАССиещё 2

Площадь пожара, который в субботу возник на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области, составила 200 кв. м, к утру воскресенья огонь был потушен. Об этом сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

Пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Энергетический объект области. Возник сильный пожар, площадь которого составляла 200 м кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее данным, к 00:12 (01:12 мск) пожар был ликвидирован. Для тушения огня привлекались 28 единиц техники и 87 сотрудников МЧС.

В субботу на Украине объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в городе Днепре, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Тернополе, а также работе расчетов ПВО в Волынской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях - Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Происшествия,Герман Галущенко,
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