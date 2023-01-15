Пожар произошел на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области

Площадь пожара, который в субботу возник на энергетическом объекте в Ивано-Франковской области, составила 200 кв. м, к утру воскресенья огонь был потушен. Об этом сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

В субботу на Украине объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в городе Днепре, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Тернополе, а также работе расчетов ПВО в Волынской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях - Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.