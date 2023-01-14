Девушка отдала 600 тыс. рублей знакомому, который «уехал служить в зоне СВО»

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка перевела порядка 600 тыс. руб. молодому человеку, с которым познакомилась в интернете. Об этом пишет Telergam-канал «Осторожно, новости».

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Отмечается, что петербурженка познакомилась на сайте знакомств с 28-летним неизвестным, представившимся Игорем. Между ними завязался виртуальный роман.

Через некоторое время мужчина сообщил, что его забирают в армию в рамках частичной мобилизации. Он попросил перевести ему 30 тыс. рублей. Девушка выполнила его просьбу.

В течение шести месяцев она постоянно общалась с мошенником. Молодой человек рассказывал, что находится в зоне СВО, поэтому вынужден постоянно менять аккаунты и номера телефонов. Петербурженка отправила ему в общей сложности 579 тыс. руб.

В итоге, она все же заподозрила Игоря в мошенничестве и написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Он объявлен в розыск.