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41 минуту назад

Вертолет совершил вынужденную посадку на берегу Амура

Илья Родин

В Хабаровском крае, напротив села Дубовый Мыс Нанайского района, совершил вынужденную посадку вертолет Robinson R-44. Пилот не пострадал, пишет РЕН ТВ.

Вертолет совершил вынужденную посадку на берегу Амура
Фото: James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdJames / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

Уточняется, что воздушное судно приземлилось на левом берегу реки Амур. Причиной вынужденной посадки стали неполадки в работе двигателя во время облета.

По данным канала, к месту посадки планируется направить в ближайшее время ремонтную бригаду собственника судна. Она произведет эвакуацию летчика и вертолета.

Ранее сообщалось, что в Хакасии нашли потерпевший крушение вертолет. Пилот воздушного судна при падении не пострадал.

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