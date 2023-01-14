Вертолет совершил вынужденную посадку на берегу Амура

В Хабаровском крае, напротив села Дубовый Мыс Нанайского района, совершил вынужденную посадку вертолет Robinson R-44. Пилот не пострадал, пишет РЕН ТВ.

Фото: James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

Уточняется, что воздушное судно приземлилось на левом берегу реки Амур. Причиной вынужденной посадки стали неполадки в работе двигателя во время облета.

По данным канала, к месту посадки планируется направить в ближайшее время ремонтную бригаду собственника судна. Она произведет эвакуацию летчика и вертолета.