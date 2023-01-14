Женщина с двухмесячным ребенком покончила с собой в Подмосковье

Жительница подмосковных Люберец покончила с собой вместе с двухмесячным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Тело 25-летней женщины нашли под окнами многоэтажного дома на улице Академика Северина. Рядом с ней находился труп двухмесячного ребенка. Предположительно, у матери была послеродовая депрессия, в результате чего она решила покончить жизнь самоубийством.

Сообщается, что у отца ребенка произошел нервный срыв.