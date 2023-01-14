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40 минут назад

Женщина с двухмесячным ребенком покончила с собой в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Жительница подмосковных Люберец покончила с собой вместе с двухмесячным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина с двухмесячным ребенком покончила с собой в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 25-летней женщины нашли под окнами многоэтажного дома на улице Академика Северина. Рядом с ней находился труп двухмесячного ребенка. Предположительно, у матери была послеродовая депрессия, в результате чего она решила покончить жизнь самоубийством.

Сообщается, что у отца ребенка произошел нервный срыв.

Ранее сообщалось, что на козырьке подъезда дома на юго-востоке Москвы нашли тело 12-летней школьницы. Ребенок оставил записку, в которой рассказал, что отец забрал у девочки телефон из-за того, что она не сделала вовремя уроки.

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