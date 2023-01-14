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1 час назад

На Кубани подросток погиб, провалившись под лед реки

ТАСС

Тринадцатилетний подросток погиб, провалившись под лед реки в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

На Кубани подросток погиб, провалившись под лед реки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по Динскому району СК России по краю проводится доследственная проверка по факту гибели подростка, провалившегося под лед", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 13 явнаря двое подростков в станице Старомышастовской вышли на лед реки Кочеты. "Во время прогулки 13-летний мальчик провалился под лед. Второй подросток попытался спасти мальчика, но тот не смог выбраться из воды. В результате 13-летний мальчик погиб", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Следственный комитет,
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